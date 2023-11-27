Американская актриса и певица Хилари Дафф раскрыла секрет сохранения стройности в праздники. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Women's Health.

36-летняя знаменитость рассказала, что День благодарения и Рождество отмечает вместе с семьей дома. В связи с этим она старается ходить в спортзал рано утром, чтобы все успеть, в частности приготовить еду. "У вас может появиться такое чувство, будто вы с легкостью целый день едите и пьете. Поэтому приятно избавиться от всего лишнего заранее", - объяснила она.

Кроме того, собеседница издания отметила, что занятия спортом стали для нее ежедневной полезной привычкой. "Поднятие тяжестей для женщины действительно важно. Это важно для ваших костей. Знаешь, я не бодибилдер. Но поднимать тяжести приятно", - заключила Дафф.