Блогерша попросила не дарить женщинам некоторые подарки на Новый Год

Блогерша по имени Кейтлин попросила не дарить женщинам три вида подарков на Новый год и Рождество.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, на ее ролик в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.

Прежде всего, рассказала Кейтлин, женщинам не нужно дарить кружки с мотивационными надписями из супермаркета и дешевые свечи. Кроме того, подарками она не считает кухонные аксессуары. "Если она сама вас об этих подарках не просила, не надо. Любые бытовые товары - от кухонной утвари до пылесосов - это не подарки, а необходимые дома вещи, которые нужно покупать из семейного бюджета", - поделилась размышлениями она.

Не все подписчики согласились с блогершей относительно пункта с кухонными принадлежностями. "Подавайте мне всю ерунду для кухонь", "Говорите за себя, я специально попросила у мужа розовые сковороду и ножи от Пэрис Хилтон", "А я люблю свечи, люблю кофейные кружки и обожаю новые предметы для кухни", - написали они в комментариях.

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