80-летняя женщина влюбилась в бездомного

Жительница США влюбилась в бездомного мужчину и едва не оставила ему состояние. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Star.

80-летняя пенсионерка Кэролин Холланд из города Каюкос, штат Калифорния, познакомилась с 57-летним Дэвидом Фоутом, когда тот выполнял подсобные работы в ее доме. Мужчина рассказал, что в прошлом был наркоманом и торговал наркотиками. Он также признался, что сидел в тюрьме за изготовление бомб, которые, по данным полиции, предназначались для разбойного нападения на магазин. До встречи с Холланд мужчина также не имел своего дома и спал в ночлежках.

Несмотря на это, всего через несколько недель после знакомства с Фоутом пенсионерка заявила, что влюбилась в него, чем шокировала своих дочерей Сьюзен и Салли. "Он подарил мне нечто особенное благодаря своей заботливости. У нас много общего. Мне нравится его характер, и я ненавижу, когда он куда-либо уходит", - заявила она. Сьюзен и Салли были уверены, что мать вступила в отношения с Фоутом, потому что нуждается в компании. Они также решили, что мужчина планирует выманить у Кэролин ее состояние, когда узнали, что он убедил ее выставить на продажу два своих дома.

Отмечается, что одна из них женщина сдавала в аренду своему внуку и его семье. После продажи недвижимости пенсионерка пообещала отдать Фоуту 600 тысяч долларов, однако внезапно попала в больницу из-за COVID-19.

Физическое и психическое состояние Кэролин ухудшалось, что дало возможность Сьюзен и Салли распоряжаться ее финансами. Несмотря на усилия врачей, из-за тяжелого течения болезни спасти жизнь женщины не удалось. Все имущество Кэролин унаследовали дочери. Фоут остался без денег и теперь снова живет на улице. Несмотря на это, он утверждает, что любил пенсионерку и всегда старался радовать ее.