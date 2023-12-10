Что было в бутылке с необычным посланием, отправленным молодоженами из Польши?

Житель Калининграда Владимир Кайрис с компанией друзей нашел на берегу Балтийского моря бутылку с посланием, отправленную молодоженами из Польши. Как передает Day.Az, об этом калининградец рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

"Бутылку нашли на берегу моря в Пионерском 25 ноября. Судя по всему, бутылка плавала в море с 7 августа. Внутри оказались пропахшие вином 50 злотых и монетка - 1 грош", - рассказал мужчина.

Кроме того, отправители вложили в бутылку письмо. В нем они написали пару слов о себе и при каких обстоятельствах бутылка оказалась в море. В своем послании Анна и Гжегош из Гданьска поделились, что отпраздновали свадьбу на арендованной яхте 5 августа и пожелали нашедшему бутылку выпить за благополучие их семьи и обзавестись своей, если этого еще не произошло. Также супружеская пара поделилась номером телефона для связи.

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