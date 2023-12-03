Парень показал счет за поход к стоматологу в США и разозлил пользователей сети

Парень с ником Big-Rooster1500 показал на Reddit, сколько стоит поход к стоматологу в США. Его публикация разозлила пользователей сети, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор поста опубликовал фото счета с обведенной суммой в 833 доллара. "Вот во сколько мне обойдется глубокая чистка зубов (удаление твердого зубного налета и зубного камня - прим. "Ленты.ру") в Америке со страховкой", - подписал он фотографию.

В комментариях некоторые пользователи возмутились из-за такой высокой цены. "Стоматология - это грабеж!", "Стоматологическая страховка - это настоящая афера. Она почему-то не входит в медицинскую страховку, хотя от здоровья зубов зависит общее здоровье человека", - высказались читатели.

Другие же комментаторы посчитали, что стоимость этой процедуры оправдана. По их словам, глубокая чистка предполагает, что пациент должен посетить специалиста не один раз и провести в стоматологическом кресле большое количество часов. Также пользователи отметили, что страховка автора публикации может не покрывать глубокую чистку. "Его страховка просто отстой", - заключил пользователь с ником cheesesteak_genocide.

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