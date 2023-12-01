Желающим найти работу посоветовали врать на собеседовании о трех вещах

Кадровый специалист Бонни Дилбер посоветовала на своей странице в TikTok, желающим найти работу людям врать на собеседовании о трех вещах, передает Day.Az.

Дилбер рекомендовала не говорить на собеседовании правду о плохих отношениях с предыдущим начальником или коллегами. "Все, что они в таком случае услышат, - это то, что вы сложный человек. Вместо этого скажите что-то вроде: "Все в порядке, но мне хотелось бы столкнуться с новыми вызовами"", - сказала эксперт.

Она отметила, что большинство людей хотят устроиться на какую-то работу из-за зарплаты и других преимуществ. Однако на собеседовании не стоит этого признавать, подчеркнула Дилбер. По ее словам, соискателю следует заявить потенциальному работодателю, что ему интересна миссия компании и что он хорошо впишется в организацию.

Еще одной вещью, относительно которой следует лгать на собеседованиях, Дилбер назвала планы соискателя на будущее. "Когда вас спрашивают о планах на следующие пять лет, говорите, что вы планируете работать в этой компании", - рекомендовала специалист.

В заключение Дилбер указала, что рекрутеры осознают, что соискателей зачастую интересуют в работе зарплата и другие преимущества. "Если у вас недостаточно критического мышления, чтобы понимать, что подобные вещи не понравятся работодателю, тогда кадровому сотруднику будет сложно продвинуть вас дальше в процессе найма", - пояснила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!