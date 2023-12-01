44-летняя телеведущая раскрыла свое отношение к старению

Известная российская телеведущая Елена Летучая заявила, что не переживает по поводу грядущего 45-летия. Отношение к своему возрасту телезвезда раскрыла в своем Telegram-канале.

"Мне исполнится 45 лет, и в связи с этим последнее время мне постоянно задают вопросы о том, как я чувствую возраст, переживаю ли я по этому поводу, испытываю ли кризис", - рассказала ведущая. Она заверила, что не переживает относительно своего возраста.

Летучая подчеркнула, что ей не хочется стареть, но хочется как можно дольше оставаться активной. Однако, по ее словам, у нее нет навязчивых мыслей по этому поводу. "Я понимаю, что старость неизбежна, и единственный способ проживать гармоничную жизнь - это принимать себя, свой возраст и обстоятельства, которые наполняют твою жизнь в этом возрасте", - добавила 44-летняя телеведущая. Вместе с тем она указала, что принимает меры для того, чтобы хорошо выглядеть, в том числе следит за питанием.