Глюкоза пришла на презентацию в инопланетном образе

Российская певица Глюкоза стала гостьей презентации бренда 1811 Eighteen One One. Об этом Gazeta.ru сообщили в пресс-службе бренда, передает Day.Az.

Перед камерами Глюкоза позировала в инопланетном образе: металлических брюках, футболке-топе на пуговицах. Образ дополнила сумка в тон и ожерелье на шее. Стилисты также сделали необычную для певицы прическу - низкий пучок на косой пробор с объемной челкой. Визажисты подчеркнули естественную красоту Глюкозы и сделали нюдовый макияж с блеском на губах.

Гостями вечера также стали Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Зара, Маша Федорова, Александр Рогов, Ксения Соловьева, Алексей Жидковский, Александр Арутюнов, Мадонна Мур, Дарья Клюкина и другие.

Знаменитость замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, пара воспитывает двоих детей: 16-летнюю Лидию и 12-летнюю Веру. Глюкоза признавалась, что очень хочет в третий раз стать матерью и муж ее поддержал. Супруги обсуждали с дочерьми этот вопрос, но пока девочки не совсем готовы к появлению на свет брата или сестры. Певица говорила, что на раздумья у них есть еще один-два года.

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