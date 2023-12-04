Известный блогер-спортсмен скончался при невыясненных обстоятельствах

Известный испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин скончался в возрасте 30 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание The Sun.

О смерти бодибилдера-вегана рассказала его подруга на своей странице в соцсети. Причина скоропостижной кончины остается неизвестной.

Альфредо Мартин впервые получил известность в сети под никами Héroe Fitness и Villano Fitness. Он со своей аудиторией обсуждал варианты спортивного питания с веганской точки зрения. На его аккаунты подписаны сотни тысяч человек.

Он давал своим поклонникам советы о том, как набрать мышечную массу, как правильно тренироваться, а также показывал упражнения.

Однако позже инфлюенсер перешел к так называемой "спортивной фармакологии" и не скрывал, что употребляет некоторые препараты для "поддержания красоты и силы". Издание отметило, что спортсмен открыл свою академию фитнес-достижений, где проводил занятия по спортивным показателям.

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