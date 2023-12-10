Экс-возлюбленная Егора Крида показала лицо без макияжа

Блогер и модель Дарья Клюкина опубликовала честное селфи. Как передает Day.Az, cнимком она поделилась в Instagram.

Перед камерой она позировала без макияжа и укладки. Блогер ехала в этот момент в машине. Только на днях Дарья Клюкина рассекретила беременность. На снимке в блоге она поддерживала живот рукой. Модель была с нюдовым макияжем и с легкой укладкой. Для Дарьи Клюкиной ребенок станет первым. В комментариях друзья и поклонники начали поздравлять модель с беременностью.

В 2018 году Егор Крид стал героем шоу "Холостяк", в финале которого выбрал Дарью Клюкину. Однако пара вскоре рассталась. В интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) Крид рассказывал, что причиной разрыва с девушкой стало то, что она предпочла популярность, а не отношения с артистом. В 2019 году Дарья Клюкина объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера медиахолдинга Владимира Чопова. Свадебная церемония прошла в Италии. Девушка также рассказала, что, помимо основного торжества, пара запланировала путешествие по стране.

"Место выбирали долго и в итоге остановились на Италии, забронировали очень красивую виллу на озере Комо. Да, среди гостей действительно будут только близкие. В списке артистов значатся Дима Билан и Кети Топурия. Кстати, и Даша не останется в стороне - тоже споет!" - рассказывала подруга девушки перед свадьбой.

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