Несравненная Кейт Бекинсейл восхитила поклонников

Британская актриса Кейт Бекинсейл сменила имидж и удивила поклонников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

50-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых она предстала перед камерой в костюме красного цвета, состоящем из брюк с высокой посадкой, пиджака и бюстгальтера в тон. Также для образа звезда "Вспомнить все" примерила открытые туфли на шпильке и массивной подошве, а на губы нанесла красную помаду. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что Бекинсейл перекрасилась в блондинку и сделала каре.

Фанаты оценили преображение кумира, о чем принялись писать в комментариях под постом. "Превосходно!", "Твой новый цвет волос... Обожаю!", "Ты выглядишь потрясающе", "С этой прической ты стала еще шикарнее", "Вот это подарок нам на Новый год", - высказывались они.

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