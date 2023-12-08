Секреты молодости Кейт Миддлтон

Практикующий косметолог Амиш Патель раскрыла секреты моложавой внешности Принцессы Уэльской Кэтрин. Как передает Day.A, интервью с ней публикует The Sun.

По словам специалистки, Кейт Миддлтон выглядит визуально моложе благодаря "кройдонской подтяжке лица" - прическе, при которой волосы стягиваются на затылке в тугой узел. Таким образом кожа на лбу и лице подтягивается вверх, а морщины сглаживаются. Монаршая особо часто убирает волосы за тиары, чтобы добиться подобного эффекта.

Среди прочего собеседница издания отметила, что жена принца Уильяма ведет здоровый образ жизни, придерживается правильного питания и правильно ухаживает за кожей. Кроме того, визажисты делают знаменитости правильный макияж, подчеркивая достоинства ее внешности и скрывая недостатки.

Визажистка Эми Бейтс, в свою очередь, обратила внимание читателей на форму и густоту бровей герцогини. "С годами брови Кейт стали только гуще, поскольку такая форма акцентирует внимание на глазах, а не морщинах на коже. К тому же визажисты перешли на более спокойные и бронзовые тона в макияже, чтобы не подчеркивать признаки старения", - заключила она.

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