https://news.day.az/popularblog/1620445.html Дина Саева показала лицо без макияжа и фильтров - ФОТО
Дина Саева показала лицо без макияжа и фильтров - ФОТО
Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала внешность без фотошопа. Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.
24-летняя инфлюэнсерша поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлела себя в черном топе с лямками в виде золотистых ремней и небольшой цепью на воротнике. При этом на размещенном снимке видно, что на лице знаменитости отсутствует косметика.
"Сегодня я выбрала естественность - без фильтров и макияжа", - подписала она фотографию.
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