Дина Саева показала лицо без макияжа и фильтров

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала внешность без фотошопа. Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

24-летняя инфлюэнсерша поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлела себя в черном топе с лямками в виде золотистых ремней и небольшой цепью на воротнике. При этом на размещенном снимке видно, что на лице знаменитости отсутствует косметика.

"Сегодня я выбрала естественность - без фильтров и макияжа", - подписала она фотографию.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!