Папарацци сняли Киру Найтли в шапке-ушанке и без макияжа

Папарацци сняли британскую актрису Киру Найтли в необычном образе и без макияжа. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

38-летняя знаменитость была запечатлена в Лондоне вместе со своей матерью Шарман Макдональд. Так, для прогулки звезда "Пиратов Карибского моря" выбрала бордовые спортивные штаны, объемную черную куртку и ботильоны. Кроме того, Найтли надела перчатки, шарф и коричневую шапку-ушанку, оформленную меховыми вставками. Также она взяла с собой огромную сумку-шоппер, а от макияжа отказалась.

Читатели издания восхитились естественным внешним видом актрисы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. "Мне нравится ее стиль. Естественная красота", "Она великолепна. Мне нравится видеть знаменитостей просто нормальными", "Она красивая и искренняя. Люблю ее", "Ее простой образ говорит о том, что ей плевать на мнения окружающих", "Настоящая принцесса", - высказывались они.