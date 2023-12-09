Бортпроводник предупреждает об опасности употребления кофе в самолете

Не пить в самолете кофе призвал туристов иностранный бортпроводник в одном из роликов в TikTok.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, он предупредил, что это небезопасно.

По словам стюарда Кевина, кофе в авиалайнерах отвратительный. В связи с этим он рекомендовал приезжать в аэропорт заранее и пить кофе в терминале, чтобы в самолёте не захотелось. "Тот факт, что резервуары редко чистятся, должен вас беспокоить меньше всего. Его посыл заключался в том, что стюардессы должны мыть кофейники после слива, но они не делают это как следует", - рассказал он.

Уточнялось, что остатки кофе персонал выливает в унитаз, при этом в кофейник возвращаются брызги жидкости, которые явно содержат микробы, предупредил он: "Проблема не только в воде, но и в кофейниках, в которые бактерии попадают при выливании недопитого кофе".

Кроме того, явным показателем, что с напитком не всё в порядке сотрудник авиакомпании призвал считать тот факт, что многие члены экипажа избегают пить кофе в полёте, предпочитая готовые напитки, которые им предоставляет перевозчик. Его видео стало вирусным, собрав более 162.000 просмотров. Пассажиры благодарили за совет и пообещали следовать ему и отказываться от кофе в воздухе.

Впрочем, это не первый случай, когда стюардессы рассказывают о кофе в полете. В прошлом году бывшая стюардесса по имени Кэт Камалани поделилась своим списком вещей, которые она сама избегает во время полётов. Список включал горячую воду из-за проблем с чистотой резервуаров для воды. Когда пассажиры осознают, что кофе или чай могут быть приготовлены из воды невысшего качества, они склонны пересмотреть свой выбор напитков в воздухе.

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