https://news.day.az/popularblog/1621083.html Роскошная спортсменка взволновала поклонников неожиданными снимками - ФОТО
Роскошная спортсменка взволновала поклонников неожиданными снимками - ФОТО
Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram.
Легкоатлетка позировала в белом обтягивающем топе и широких болотно-зеленых брюках. Она написала, что радуется солнечным дням в декабре. Отмечается, что Шмидт находится в Кейптауне в тренировочном лагере. Публикация набрала более 85 тысяч лайков.
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