Мужчина купил лотерейные билеты в одном и том же месте

Житель США дважды сорвал куш в лотерею, купив билеты в одном и том же месте с разницей в год. Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post.

Уэйн Мюррей из Бруклина, Нью-Йорк, впервые выиграл в лотерею в августе 2022 года. Он купил лотерейный билет за 30 долларов в магазине на заправке и сорвал джекпот в размере 10 миллионов долларов. Более чем год спустя мужчине снова улыбнулась удача. Он приобрел билет за ту же стоимость в том же магазине и выиграл такую же сумму во второй раз. Мюррей отказался делиться эмоциями и планами на выигрыш, заявив, что предпочитает быть сдержанным.

По словам сотрудника заправки Хасана Набиля, победитель всегда был скромным и дружелюбным мужчиной и ничуть не изменился после того, как дважды стал обладателем многомиллионного состояния. "Он мог бы уехать из этого района после первой победы, но остался при своем. Деньги меняют многих людей, но он никогда ничем не хвастался и не делал ничего в таком роде", - утверждает Набиль.

Мюррей ведет скромный образ жизни в тихом районе Бруклина и живет в простом кирпичном доме, в котором, по словам местных жителей, провел большую часть своей жизни. "В этом доме он заботился о своей матери и двоюродной бабушке, пока не потерял обеих. Для него главное - семья, дом и свой район", - сказала соседка мужчины. Она добавила, что Мюррей всегда готов прийти на помощь нуждающимся.

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