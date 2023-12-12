Курьер привез доставку и обнаружил странный гараж

Пользователь Reddit с ником FranklinCheese, работающий курьером, показал на портале фото необычного гаража. Снимок рассмешил многих комментаторов.

Автор опубликовал снимок гаража, в котором был припаркован квадроцикл. За транспортом можно разглядеть достающую до потолка гору пластиковых бутылок. "Мой последний заказ на сегодня. Подъезжаю к одному из самых странных гаражей, который я когда-либо видел", - подписал он пост.

В комментариях пользователи отметили, что пустые пластиковые бутылки напоминают контейнеры для суточного сбора анализов. "Владелец гаража будет в бешенстве, когда узнает, что в сеть утекла фотография его тайника мочи", "Осторожно, эти емкости для мочи могут оказаться несущими", "На сегодня хватит интернета", - поиронизировали читатели.

Другие же комментаторы предположили, что обитатели дома редко выбираются за его пределы, поэтому не вывозят пластиковую тару. По их мнению, в ней жители могли привозить и хранить питьевую воду. Однако многие все же сочли увиденное странным и забавным.