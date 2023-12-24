В сети появились фото матери Брюса Уиллиса: «Королева»

Дочь актера Брюса Уиллиса показала подписчикам, как выглядит ее бабушка Марлен. Скаут Уиллис опубликовала редкие семейные фото в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Моя королева, моя икона", - написала девушка.

В феврале 2023 года семья звезды "Крепкого орешка" выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз - афазия - оказался неточным, и у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. В конце сентября жена артиста Эмма Хеминг сообщила о прогрессировании заболевания и назвала состояние супруга тяжелым. А позже Уиллис перестал узнавать свою мать, а также экс-супругу актрису Деми Мур, с которой сохранил дружеские отношения после развода, женщины были этим потрясены.

Хеминг рассказывала, что сейчас вся семья окружила Брюса заботой и любовью. Близкие Уиллиса не упускают возможности провести время с ним.

У звезды "Крепкого орешка" трое детей от Мур: помимо Скаут, они воспитали дочерей Румер и Таллулу. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Хеминг, которая моложе него на 23 года, супруги воспитывают двух девочек: 11-летнюю Мейбел Рей и 9-летнюю Эвелин Пенн.

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