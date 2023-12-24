Жан-Клод Ван Дамм опубликовал редкие фото с 89-летними родителями

Актер Жан-Клод Ван Дамм показал своих родителей. Как передает Day.Az, звезда "Универсального солдата" опубликовал редкие семейные снимки в соцсетях.

"Я счастлив, что вы оба есть у меня", - написал артист.

Матери и отцу актера по 89 лет, они живут в Бельгии. Артист признавался, что не смог уговорить родителей переехать в США, поэтому старается чаще прилетать к ним в гости.

Ван Дамм рассказывал в интервью, что в детстве занимался балетом - за это его часто дразнили в школе и даже били. Актер рос скромным ребенком, поэтому не мог дать сдачи. Тогда Юджин Ван Варенберг, который был бухгалтером и владельцем цветочного магазина, записал 10-летнего сына в секцию восточных единоборств. Голливудский актер признавался, что это было переломным моментом в его жизни и он очень благодарен отцу за такое решение.

Ван Дамм владеет пятью видами боевых искусств: карате, кикбоксингом, муай тай, кунг-фу и тхэквондо. Жан-Клод не раз говорил, что тому, кто пережил занятия у балетного станка, по плечу любые спортивные нагрузки.

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