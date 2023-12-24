Свадебный организатор рассказала о самом необычном случае в карьере

Свадебный организатор по имени Эми Роша рассказала о самом необычном случае в карьере. В своем видео в TikTok, на которое 30 ноября обратило внимание издание The Daily Dot, она вспомнила, как организовала свадьбу жениху и невесте, которая не знала о беременности и родила ребенка за день до мероприятия, передает Day.Az.

Роша рассказала, как пять лет назад организовывала свадьбу будущим супругам Джону и Кейт. "Я очень хорошо их знала, мы планировали их свадьбу больше года", - пояснила она.

В день репетиции свадьбы, по словам организатора, ей позвонил Джон и сообщил, что утром Кейт родила ребенка. "Джон сказал, что они понятия не имели, что Кейт беременна", - сказала автор.

Организатор отметила, что позже выяснилось, что невеста все еще хочет провести свадьбу. "Перед свадьбой я пришла к Кейт, она светилась, она чувствовала себя отлично и выглядела так же хорошо, как пару дней назад", - добавила она. По ее словам, на торжестве невеста даже отказалась от дополнительной помощи.

"В итоге все прошло без единого изъяна, Кейт танцевала всю ночь, а на следующий день они забрали из роддома своего сына", - высказалась Роша.

Молодожены рассказали ей, что у Кейт не было ни одного признака беременности, она набрала около 3,5 килограмма, но связывала набор веса со свадебным стрессом. "Это какое-то безумие, она просто проснулась, пошла в ванную и поняла, что рожает", - заключила автор ролика.

"Кейт, вероятно, обратилась к ребенку и заявила, что не собирается отменять свадьбу из-за него, так как видит его впервые", - пошутил один из пользователей в комментариях. Многие также восхитились стойкостью невесты, которая не стала отменять свадьбу, состоявшуюся на следующий день после родов.

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