Создательница популярного бренда косметики раскрыла семейные секреты красоты

Создательница популярного отечественного бренда косметики RBG Russian Beauty Guru и линейки декоративной косметики "Черная Москва" Наталья Ракоч в беседе с "Мослентой" раскрыла семейные секреты красоты.

По словам собеседницы, в ее семье у каждого свои секреты красоты. Например, ее бабушка ела только свежеприготовленную еду и никогда ничего не разогревала. В СССР такой стиль жизни можно было назвать роскошью, но женщина была уверена, что это важно для здоровья.

Мама создательницы бренда косметики также следит за собой: спит только на шелковых наволочках, использует масляные маски для волос, а также каждое утро делает зарядку.

"Я сама часто покупаю аптечные кремы, вместо дорогущих салонных. Эффект тот же, а стоимость в десятки раз дешевле", - поделилась Ракоч с "Мослентой".

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