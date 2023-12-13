Солнечные фото от Ханде Эрчел

Знаменитая турецкая актриса и модель Ханде Эрчел поделилась своими солнечными фотографиями на корабле в соцсети Instagram со словами: "Я рада, что ты у меня есть @.hakaanyildirim. Вместе в каждой красоте", передает Day.Az.

Напомним, что актриса встречается с Хаканом Сабанджи уже почти год, но на показ отношения выставляет редко.

Также под постом поклонники актрисы написали много положительных комментариев о ее внешности и красоте.

А мы с вами смотрим на погоду за окном и начинаем завидовать турецкому теплу.

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