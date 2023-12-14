Подписчики Шэрон Стоун восхитились моложавой внешностью актрисы

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте.

На размещенном черно-белом снимке 65-летняя знаменитость позирует перед камерой лежа на деревянной скамье. Для съемки звезда "Основного инстинкта" выбрала объемное платье, оформленное завязками, и лакированные туфли.

Подписчики Либби восхитились моложавой внешностью актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом. "Как всегда, она очень красива", "Шикарно", "У меня случился обморок после такой красоты", "Огонь", "Невероятно"", - высказывались они.