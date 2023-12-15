Скончался известный американский актер

Умер известный американский актер Кэмден Той, который играл в сериале "Баффи - истребительница вампиров".

Как передает Day.Az, печальную новость сообщили на официальной странице знаменитости в Facebook. Кэмден Той ушел из жизни 11 декабря в возрасте 68 лет в своем доме в Калифорнии. Причиной смерти актера стал рак поджелудочной железы.

Впоследствии подруга знаменитости Беа Хендерсон более подробно рассказала о его тяжелой болезни. Оказалось, что рак у Кэмдена был диагностирован еще в феврале прошлого года, однако он ничего не рассказывал об этом. Родные и близкие знаменитости надеялись, что он поправится. Однако состояние актера резко ухудшилось. 11 декабря его не стало.

"Ему поставили диагноз в феврале прошлого года. По многим причинам мы очень надеялись, что ему станет лучше. К сожалению, его состояние значительно ухудшилось за последние два месяца и особенно за последние несколько дней", - написала Беа.

Отметим, за время своей актерской карьеры Кэмден Той успел сняться во многих фильмах и сериалах. В частности, он играл в таких известных картинах, как "Баффи - истребительница вампиров", "Ангел", "Менталист" и многие другие.

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