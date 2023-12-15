Бывшая вегетарианка стала есть брусок масла в день

Бывшая вегетарианка из США решила отказаться от растительной пищи и теперь каждый день ест целый брусок сливочного масла. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Daily Mail.

Керисса Тейлор утверждает, что в течение 20 лет избегала мяса и других продуктов животного происхождения. Теперь она считает это ошибкой и призывает употреблять побольше животных жиров.

Самый необычный элемент ее нового рациона - это сливочное масло. Женщина употребляет его каждый день, размазывая по самодельным котлетам или добавляя в костный бульон, причем старается съедать не менее 100 граммов в сутки. О последствиях такой диеты она рассказала в своем блоге.

"70 процентов калорий мне дает жир", - говорит Тейлор. По ее утверждению, подобная диета повышает уровень энергии, помогает усваивать микроэлементы и способствует сохранению здоровья кишечника и мозга.

Диетолог Аманда Харт, по просьбе Daily Mail прокомментировавшая утверждения Тейлор, предупредила об опасности злоупотребления жирами. "Американская кардиологическая ассоциация и многие другие авторитетные медицинские организации советуют ограничивать употребление насыщенных жиров, чтобы сохранить здоровье кровеносной системы", - объяснила она.

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