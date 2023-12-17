Раскрыты эффективные способы отрастить волосы

Блогерша Эбби Тамерон раскрыла эффективные способы отрастить волосы. Соответствующей информацией она поделилась в аккаунте в TikTok, который насчитывает 506,2 тысячи подписчиков, передает Day.Az.

Инфлюэнсерша с никнеймом abbets рассказала, что ранее ее пряди были густыми и ухоженными, однако со временем истончились и стали склонными к ломкости.

"Ваша кожа головы на самом деле стареет в шесть раз быстрее, чем лицо, и в двенадцать раз быстрее, чем кожа на теле. Кровоток замедляется, и волосы перестают расти, как раньше", - пояснила Тамерсон.

По этой причине юзерша посоветовала пить как можно больше воды, а также регулярно делать массаж кожи головы. "Массажируйте либо руками, либо специальным прибором", - пояснила она.

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