Назван самый опасный подарок ребенку на Новый год

Педиатр Ольга Татаркина назвала магнитный конструктор самым опасным подарком ребенку на Новый год, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Желание пробовать на вкус даже несъедобное не покидает детей любого возраста. <..> Если проглочено два шарика и более, сложность извлечения и опасность для жизни ребенка многократно увеличиваются", - подчеркнула она.

Врач рассказала, что проглоченные шарики, притягиваясь друг к другу внутри кишечника и желудка, могут повредить стенки этих внутренних органов, вплоть до образования сквозных отверстий.

Также Татаркина перечислила в числе опасных для детей подарков игрушки с пропеллером, которые могут легко повредить лицо или палец ребенка, а также игрушечное оружие: пистолеты с пульками, дротики с острыми наконечниками и мечи.

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