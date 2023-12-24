Звезда OnlyFans рассказала о личных запретах в работе

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Эмили Сирс рассказала о личных запретах в работе. Как передает Day.Az, на эту тему она высказалась в подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube.

"Я обычно не выполняю странные просьбы тех моих подписчиков, которые просят о чем-то, о чем я никогда не слышала. Сначала мне нужно понять самой, будет ли мне комфортно это делать", - призналась модель OnlyFans.

Сирс также отметила, что никогда не осуждает своих клиентов за необычные просьбы. "Возможно, я откажу фанату в выполнении просьбы, но я точно не буду его осуждать за его желания", - подчеркнула она.

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