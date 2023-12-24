Известная российская блогерша и жена рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя - Денис Устименко-Вейнштейн) Оксана Самойлова назвала распространению ошибку блогеров. На эту тему она высказалась в интервью для канала "Нейроны на миллион", доступном на YouTube, передает Day.Az.

Блогерша заявила, что ничего не делает специально ради популярности и контента в Instagram. "Я просто показываю свою жизнь в Instagram", - заверила Самойлова и добавила, что соцсети в ее списке приоритетов стоят на последнем месте.

Самойлова назвала ошибкой всех блогеров, что они строят свою жизнь вокруг соцсетей. "Они живут ради того, чтобы создавать контент, а я просто живу и создаю контент", - заключила она.

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