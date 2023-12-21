Сын Виктории Бекхэм надел футболку с ее портретом времен Spice Girls

Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Ромео надел футболку с портретом матери времен ее музыкальной карьеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая публикация появилась на его странице в Instagram.

На размещенном снимке 21-летний наследник запечатлен на улице в рваных бежевых джинсах, коричневой куртке и синей бейсболке. Кроме того, он примерил белую футболку, на которой были изображены участницы поп-группы Spice Girls. Известно, что мать футболиста была в коллективе одной из вокалисток до 2001 года.

"Тебе нравится моя футболка?" - подписал спортсмен пост.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!