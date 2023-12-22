Учительница принесла в школу змею ради популярности в сети

В Индии учительница начальной школы принесла в класс полутораметровую змею ради популярности в социальной сети. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NDTV.

Женщина по имени Нишу из штата Уттар-Прадеш пришла в школу со змеей, чтобы снять ролик и выложить его в сеть. Таким образом она надеялась собрать множество просмотров. Нишу положила змею на шею, а затем попросила детей сделать то же самое и сфотографировала их. В настоящее время точно неизвестно, была ли рептилия ядовитой.

Отмечается, что за безопасностью следил заклинатель змей. Несмотря на это, власти всерьез обеспокоились поступком Нишу после того, как обнаружили одну из фотографий со змеей в сети. Учительницу допрашивают, чтобы выяснить, зачем она подпустила детей к опасному пресмыкающемуся.

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