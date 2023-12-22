Николь Шерзингер разочаровала фанатов

Американская певица Николь Шерзингер сменила имидж и разочаровала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

45-летняя вокалистка музыкальной группы The Pussycat Dolls поделилась снимком, на котором она запечатлена в укороченной майке и голубых джинсах. При этом на размещенном кадре видно, что поп-исполнительница перекрасилась в блондинку. "Что вы думаете об этих окрашенных волосах?" - поинтересовалась она у подписчиков.

Поклонники не оценили обновленный образ знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. "Слишком похожа на Ким Кардашьян. Пожалуйста, верни все обратно", "Не могу сказать, что мне нравится. Черный был тебе больше к лицу", "Стала одной из Кардашьянов", "Ты хочешь выглядеть, как Ким, но ты очень далека от нее", "Это не Ким Кардашьян на фото? Серьезно?" - возмущались они.