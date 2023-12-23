Определился победитель конкурса «Мисс Земля»

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Земля" стала представительница Албании. Об этом сообщили во время трансляции финала, которая проходит на Youtube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В финале конкурса "Мисс Земля" жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается мисс Земля, который достался Дрите Зири из Албании.

Свои королевы есть и у других стихий - Воздуха, Огня и Воды. Мисс Воздух стала филиппинка Ильяна Адуана. Мисс Огнем назвали представительницу Таиланда Кору Блиалулт. Титул Мисс Вода получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама.

Организаторы конкурса также вручили награды в семи специальных номинациях. Призы за лучшее выступление и лучший национальный костюм получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама. В конкурсе бикини победила филиппинка Ильяне Адуане. Выбором народа стала Синди Инанто из Индонезии. Представительницу Казахстана Дильназ Тилаеву наградили за лучшее вечернее платье. Первое место в конкурсе талантов заняла Кейтлин Дульси из Новой Зеландии. Лучшая презентация об экологии была у команды Европы.

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