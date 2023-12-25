https://news.day.az/popularblog/1624882.html Екатерина Андреева раскрыла секреты моложавой внешности - ФОТО
Екатерина Андреева раскрыла секреты моложавой внешности - ФОТО
Екатерина Андреева раскрыла секреты своей молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.
В первую очередь 57-летняя знаменитость рассказала, что периодически меняет средства ухода за кожей. "Зимой я всегда меняю марку, чтобы не было привыкания к одному продукту, и использую средство в течение 4-5 месяцев", - рассказала она.
Помимо этого, звезда призвала спать в полной темноте при температуре в комнате 20 градусов. Также она посоветовала пить чистую воду и заниматься спортом. "Много и быстро ходите", - уточнила она.
В заключение Андреева отметила важность здорового и крепкого сна.
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