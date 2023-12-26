Не секрет, что пару Виктории и Дэвида Бекхэм считают одной из самых приятных в звездном мире. А все потому, что они не боятся показывать себя настоящими.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, подписчики стали зрителями того, как футболист готовил клюквенный соус, пока его жена, всемирно известный модельер, наводила порядок дома.

К слову, ироничный момент произошел неожиданно: жена их сына сняла сторис, в котором Виктория в домашнем халате убирает мусорный мешок. Однако она не растерялась и сразу перехватила инициативу.

"Я кладу пакет в бак, да. Держу пари, что Дженнифер Лопес этого не делает", - сказала она. "Да, но ты не Дженнифер Лопес, честно говоря", - добавил Дэвид, с уточнением, что жена Бена Аффлека вряд ли занимается такой работой. Однако этот вопрос настолько сильно заинтересовал их, что они решили узнать прямо через сторис в соцсети всю правду у певицы.

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