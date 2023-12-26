Новый интернет-тренд признали опасным для здоровья

Тренд из TikTok, получивший название "рождественская ванна", скорее, навредит здоровью, чем создаст праздничное настроение, уверена врач акушер-гинеколог Киара Кинг. Об опасности нового увлечения пользователей соцсетей она рассказала Metro.

По словам Кинг, популярность набирают видео, в которых женщины принимают ванну в жидкости, напоминающей глинтвейн. Чтобы добиться такого эффекта, в воду бросают бомбочки вишневого или гранатового цвета, лимоны, апельсины, яблоки, а также добавляют вино или клюквенный сок.

Врач предупредила, что подобные эксперименты по рецепту блогеров с большой вероятностью приведут не к расслаблению, а к молочнице. Кинг уточнила, что грибок Candida обычно абсолютно безвреден, но при попадании сахара он начинает стремительно размножаться, вызывая зуд, жжение и отек половых органов, аномальные вагинальные выделения и болезненное мочеиспускание.

Врач добавила, что аналогичные симптомы иногда возникают из-за использования ароматизированных презервативов или средств личной гигиены.