Маникюр Роберта Паттинсона на обложке журнала вызвал ажиотаж в сети

Британский актер Роберт Паттинсон попал на обложку журнала ODDA и вызвал ажиотаж в сети. Как передает Day.Az, соответствующий снимок и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания.

37-летнюю телезвезду запечатлели крупным планом в футболке модного дома Dior синего цвета. Среди прочего мужчина надел золотой перстень. Однако внимание поклонников привлекла другая деталь на фотографии, а именно необычный дизайн на ногтях Паттинсона. На размещенном кадре видно, что мастер сделал актеру маникюр с его собственным изображением.

"Вот это ногти!", "Подскажите контакты мастера, потому что это шедевр", "Как всегда превзошел всех", "Паттинсон с таким маникюром выглядит недостаточно маскулинно для роли Бэтмена", "Шикарный маникюр", "Вау, Роберт не стареет. Выглядит потрясающе", - высказывались фанаты в многочисленных комментариях.

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