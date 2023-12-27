Шакире поставили памятник на родине

На родине певицы Шакиры - в колумбийском городе Барранкилья - поставили скульптуру в ее честь. Как передает Day.Az, кадры с открытия памятника опубликовала артистка в своем Instagram.

Бронзовую статью высотой 6,4 метра создал художник Йино Маркес. Фигура воспроизводит танцевальное движение певицы из знаменитого музыкального клипа 2005 года на песню Hips Don't Lie.

"Я рада поделиться этим с моими родителями. Мне очень приятно поделиться этим с ними и особенно с мамой в ее день рождения", - написала Шакира в публикации. Певица также была тронута текстом посвящения на статуе.

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