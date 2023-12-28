Звезда «Постучись в мою дверь» кардинально сменила имидж

Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел кардинально сменила имидж и показала результат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, cнимком она поделилась в Instagram.

Перед камерой Ханде Эрчел позировала с длинными рыжими волосами, завитыми в крупные локоны. Она также сделала каскадную челку. Она была одета в корсетное мини-платье, ярко-красные колготки и обувь в тон. Несмотря на многочисленные вопросы и критику поклонников, актриса не уточнила, парик на ней или она решилась сменить имидж.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином. Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

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