Бекхэм против Малинина

Дочь народного артиста России Александра Малинина сравнила в личном блоге рождественское фото отца со снимком экс-футболиста Дэвида Бекхэма. Устинья Малинина устроила голосование за лучший кадр, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кто сделал это лучше?" - задала вопрос пользователям соцсетей певица, пообещав поделиться результатами.

Дочь артиста рассказала, что отец снимался у нее дома во время семейного ужина. Малинина живет в Лондоне вместе со своим женихом Заком, свадьба с которым запланирована на 2024 год. Пара познакомилась пять лет назад, Устинья отмечала, что ее избранник родом из Англии и работает в финансовой сфере. По словам певицы, Зак уже прошел проверку у родителей, и они приняли его в семью.

Бекхэм же позировал на домашней вечеринке, которую устроил вместе с женой Викторией для детей. На праздник приехал и старший сын пары Бруклин со своей супругой моделью Николой Пельтц. Бекхэмы неоднократно подчеркивали, что для них очень важны такие "собрания", которые объединяют семью и заставляют трогательнее относиться к друг другу.

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