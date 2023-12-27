Женщина нашла родную мать после 60 лет разлуки

Жительница США, удочеренная при рождении, воссоединилась с родной матерью спустя более чем 60 лет разлуки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на People.

Дайан Базелла родилась в 1960 году и никогда не видела своих родителей. Еще в детстве она узнала, что живет в приемной семье, и с тех пор хотела найти родную мать.

В 1980-е годы Базелла пыталась отыскать родителей, указанных в ее свидетельстве о рождении, но у нее ничего не получилось. Позже она узнала, что женщины, которая, согласно документам, была ее матерью, не стало.

В 2017 году Базелла сделала тест ДНК и обнаружила в базе данных генеалогического сервиса еще несколько человек, которые приходятся ей кровными родственниками. Ни одного из них она не знала.