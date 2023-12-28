Трамп заявил, что его умоляли сыграть в фильме "Один дома 2"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что режиссер Крис Коламбус умолял его сыграть роль в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992 год), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"30 лет назад (как летит время) режиссер Крис Коламбус и другие умоляли меня сыграть эпизодическую роль в "Один дома 2". Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я тогда владел. Я был очень занят и не хотел этого делать. Они были очень милы, но, прежде всего, настойчивы. Я согласился, а остальное уже история", - написал 27 декабря бывший американский лидер на странице в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что его эпизодическая роль "помогла фильму добиться успеха".

Бывший американский президент - в то время бизнесмен и ведущий телепрограммы - сыграл в фильме "Один дома 2" самого себя. Его появление на экране длится не более 10 секунд, за которые он успевает показать главному герою, как пройти в холл отеля. Ранее Трамп назвал эту картину одним их величайших рождественских хитов.

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