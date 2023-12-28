Популярная блогерша рассказала о провальном кастинге в шоу «Голос»

Популярная российская блогерша Саша Квашеная (настоящее имя - Александра Капустина) заявила, что провалила кастинг в музыкальное шоу "Голос" на Первом канале. Подробностями она поделилась в эфире шоу "МузLOFT", запись которого доступна на Rutube ,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Капустина рассказала, что подала заявку на участие в "Голосе" в интернете, после чего получила приглашение на прослушивание. "Я пришла, спела там пару песен (...) людям, которым на самом деле вообще было неинтересно. Половина сидела в телефонах, кто-то там зевал", - вспомнила она, говоря о кастинге в проект.

Блогерша добавила, что в итоге редакторы передачи пообещали позвонить ей, но она так и не дождалась ответа. Капустина описала этот опыт словами "полный провал".

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