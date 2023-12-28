Американский дизайнер снялась вместе с дочерьми и удивила фанатов

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг поделилась новым семейным фото и удивила фанатов. Как передает Day.Az, cоответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном снимке 74-летняя модельер позирует вместе со своими дочерьми, 33-летней Сесилией Беккер и 30-летней Жозефиной Беккер, в облегающих сияющих платьях бирюзового цвета. "Я и мои девочки! Мы так счастливы вместе", - подписала знаменитость пост.

Поклонники обратили внимание на моложавую внешность Вонг и принялись писать комплименты под фото. "Вместо мамы и дочек вы похожи на трех прекрасных сестер", "Три шикарные девушки", "Какая красивая семья", "Дочки прекрасны, как и их мама", "Красотки", - высказывались они.

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