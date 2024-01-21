Звезда «Постучись в мою дверь» снялась в боди и шубе

Звезда сериала "Постучись в мою дверь", актриса Мелисса Денгель стала лицом нового выпуска турецкого журнала. Как передает Day.Az, снимок она опубликовала в Instagram.

Актриса Мелисса Денгель снялась в шубе, атласном боди с глубоким декольте и черных колготках. Ей сделали ретро укладку с крупными локонами и вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Мелисса Денгель родилась 18 сентября 1999 года в Стамбуле в семье турка и уроженки СССР Натальи Орловой, которая сейчас живет в Севастополе. У актрисы есть младшая сестра - Элиф Денгель. Мелисса обучалась актерскому мастерству в Художественной академии Османа Ягмурдерели и актерской мастерской Хиляль Сорал.

Наибольшую известность ей принесла роль Джерен Башар в телесериале "Постучись в мою дверь". В 2021 году она присоединилась к актерскому составу телесериала "Любовь. Разум. Месть", в котором играла роль Чаглы Йылмаз до 2022 года, и была номинирована на премию "Золотая бабочка" в категории "Лучшая женская роль в романтическом комедийном сериале" за эту работу.

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