Ида Галич впервые рассказала о новом романе после развода

Блогерша Ида Галич впервые подробно рассказала о новых отношениях. Об этом она сообщила в своем YouTube-шоу "Есть вопросики", передает Day.Az.

Ида Галич раскрыла детали своего романа с мужчиной, личность которого она скрывает.

"Да, у меня парень! Я не могу сказать, сколько это продлится. Но я сейчас очень счастлива. У меня есть человек, который обо мне заботится, который меня любит, к которому у меня есть тоже чувства. Мое сердце было готово к тому, чтобы встретить свою любовь, и сейчас это произошло. На данный момент я очень счастлива. Вместе мы недолго, несколько месяцев. Ему 33 года, чуть-чуть младше, чем я. Он предприниматель, брюнет, молодой, симпатичный", - сообщила блогерша.

Она также рассказала, как они познакомились.

"Мы не знакомили друг друга с родителями, еще рано! Он мне сказал, что он меня любит, спустя две недели нашего общения. Я ответила через какое-то время. У него есть ребенок. Я не загадываю, как получится - так и получится. Я решила быть счастливой здесь и сейчас", - рассказала она.

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