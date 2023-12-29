Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон повторил культовый образ 35-летней давности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, cоответствующая публикация на его странице в Instagram.

51-летний артист поделился видео, на котором он предстал в синих джинсах, черной водолазке, а также с золотой цепью на шее и небольшой сумкой на поясе. Кроме того, он примерил парик с черными вьющимися волосами. Известно, что Джонсон носил подобную одежду и аксессуары в возрасте 16 лет.

"Счастливого Рождества от "Скалы" из 90-х", - подписал знаменитость пост, который набрал более пяти миллионов лайков.

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