Блогерша показала идеальный макияж для встречи с бывшим

Американская блогерша Зои Кенили показала идеальный макияж для встречи с бывшим возлюбленным. Соответствующим обучающим роликом она поделилась с New York Post.

27-летняя визажистка рассказала, что важно добиться эффекта отдохнувшего лица, а также придать сияние кожи. "Так вы сможете манипулировать маниуплятором!" - заявила она и добавила, что для достижения данных целей необходимо нанести тональный крем на центр лица, а в остальные части - бронзер. При этом от консилера, румян и контуринга лучше отказаться.

Кроме того, по словам эксперта, для встречи с экс-возлюбленным идеально подойдет яркая помада. "Неважно, встретите ли вы его случайно или намеренно, яркая помада точно привлечет внимание мужчины. К тому же ваши глаза должны приковывать к себе взгляды - просто подчеркните веко коричневой подводкой и вы удивитесь", - заключила собеседница издания.

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