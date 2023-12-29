Ева Лонгория показала лицо без макияжа

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

48-летняя звезда популярного телесериала "Отчаянные домохозяйки" поделилась серией фото и видео. Так, на одном размещенном ролике она предстала в гримерной комнате в окружении стилистов и визажистов. На кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы убраны в специальную паровую шапку для быстрой сушки феном.

Поклонники восхитились естественной красотой знаменитости в комментариях под постом, который набрал более 55 тысяч лайков. "Ты такая красивая, когда без косметики", "Наша королева", "Великолепная", "Потрясающе выглядишь", "Красотка", - высказывались они.